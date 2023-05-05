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Думки

Путін так і не вивчив імені Касима-Жомарта Кемельовича. Чому Казахстан ввів санкції проти Росії

"Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію. Це серйозний удар як по економіці Росії, так і по їхніх ВПК. Адже ми чудово знаємо, як останній рік товари подвійного призначення завозились до Росії через Казахстан". Думка

Вiктор Таран
Вiктор Таран
Директор Центру політичних досліджень та аналітики
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Токаєв, Казахстан, президент
Касим-Жомарт Кемельович Токаєв - президент Казахстану з непростим для Путіна ім'ям
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Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію. Кажуть, це сталось після останнього візиту американської делегації до Казахстану.

На цих зустрічах помічник заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг попередила про вторинні санкції — як проти Казахстану, так і стосовно компаній та банків, що працюють у Казахстані.

Казахстан, кордон, росiйський iмпорт Fullscreen
Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію

Є ще одна версія. Їх ввели, бо Путлер так і не вивчив, як насправді звати Касима-Жомарта Кемельовича

Якою б не була причина — це серйозний удар як по економіці Росії, так і по їхніх ВПК. Адже ми чудово знаємо, як останній рік товари подвійного призначення завозились до Росії через Казахстан.

Ну що ж, тим краще. Разом із союзниками ми продовжуємо душити ворога економічним та санкційним зашморгом, наближаючись кожного дня до перемоги.

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