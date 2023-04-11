Казахстан і Азербайджан домовилися качати нафту в обхід Росії

Астана та Баку створюють спільне підприємство, яке буде оператором транспортування палива. Перший транзит вже успішно запустили.

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Казахстан і Азербайджан разом займатимуться транзитом нафти в обхід РФ. Про це заявив міністр торгівлі Казахстану Серік Жумангарін, пише сьогодні, 11 квітня, Казінформ.

Міністр заявив, що процес вже запущений і два перші танкери відправлено.

"Минулого року КазМунайГаз і SOCAR нарешті підписали угоду, з 2023 року ми плануємо поставити 1,5 млн тонн нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан. У березні вже почався процес, два перші танкери відправлені — це 20 тисяч тонн, на квітень планується 125 тисяч тонн", – каже чиновник.

Азербайджан своєю чергою пропонує й інші маршрути в обхід Росії: трубопровід Баку-Супса (за неофіційними даними, йдеться про 5 млн тонн у 2023 році) та залізницею до портів Батумі та Поті.

За словами міністра, наразі сторони розглядають можливості усунення вузьких місць під час транспортування.

"Вчора [10 квітня] досить впевнено обговорювалося питання створення спільного підприємства, яке було б єдиним оператором на цьому транзитному маршруті, з наскрізним тарифом, з дешевими можливостями транзиту, застосуванням інноваційних технологій", — сказав Жумангарін.

А ми нагадаємо, що Казахстан входить до ОДКБ (Організація договору колективної безпеки, який підписали Росія, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан).

Нагадаємо, 7 квітня з'явилася інформація від російського історика Володимира Солов'я, що глава Кремля планував також захопити Молдову, а потім відправити війська до Грузії, Вірменії та Казахстану.

17 березня аналітики заявили, що компанії з Росії все частіше почали просити партнерів із Казахстану про допомогу в обході санкцій, які були накладені Заходом за вторгнення в Україну.

13 березня Казахстан заарештував майно дочірньої структури Роскосмосу, що працює на Байконурі (Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури) і має намір стягнути з неї заборгованість у розмірі 13,5 млрд тенге ($26,3 млн).

Нагадаємо, що нафтове ембарго на морські постачання нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року.