За долги и некорректное поведение: Казахстан арестовал имущество "Роскосмоса"

Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре — строительство новой стартовой площадки для российской ракеты "Союз-5".

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Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 млрд тенге ($26,3 млн). Об этом сегодня, 13 марта сообщило местное издание KZ24.

Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре — строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5".

Формальным поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек". Задолженность возникла в результате проведения работ по ОВОС (оценки влияния на окружающую среду) ракеты "Союз-5". Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре — строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5". СМИ подчеркивают, что эта ситуация может привести к уходу России с Байконура.

Основной причиной ареста называют "некорректное поведение" и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова. Речь идет, в частности, о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова "дипломатическим просчетом".

Что такое "Байконур"?

Комплекс "Байконур", который Россия арендует у Казахстана, состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тысячи человек, из них почти 60% — граждане Казахстана, около 37% — россияне. Глава администрации Байконура назначается указами президентов обеих стран.

Ранее Фокус рассказывал, что в казахском городе Байконур, который находится в долгосрочной аренде у РФ, начали вербовать местных жителей на войну в Украине. Всем добровольцам, заключившим контракт "на прохождение военной службы" в зоне боевых действий на территории Украины пообещали заплатить 260 тысяч рублей (около 3,5 тыс. долларов).

Сегодня, 13 марта, президент Казахстана заявил, что стране нужно избавляться от практики открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, так как многие из них были вовлечены в массовые репрессии.

Также, в феврале в России закрылось торговое представительство Казахстана. Соответствующее решение было принято казахским правительством.

Тем временем, 9 марта стало известно, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против сектора российской атомной энергетики, в том числе против Росатома.