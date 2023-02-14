В Байконуре начали вербовать казахов на войну в Украине: обещают по $3500

Город находится в аренде у РФ до 2050 года. В нем проживает около 73 тысяч человек, больше половины из которых являются гражданами Казахстана.

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В казахском городе Байконур, который находится в долгосрочной аренде у Российской Федерации, начали вербовать местных жителей на войну в Украине. Всем добровольцам, заключившим контракт "на прохождении военной службы" в зоне боевых действий на территории Украины пообещали заплатить 260 тысяч рублей (около 3,5 тыс. долларов). Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры комплекса "Байконур".

В сообщении уточняют, что такое решение приняла администрация города в качестве "меры социальной поддержки". Выплаты добровольцам будут осуществляться из городского бюджета, и соответствует сумме, которую получают военнослужащие РФ, попавшие под официальную мобилизацию. Деньги будут начисляться в течение 20 дней со дня подписания контракта.

Отметим, что Байконур, где расположен одноименный космодром, находится в аренде до 2050 года, за которую Россия выплачивает 115 млн долларов в год. Он имеет статус, соответствующий городу федерального значения РФ. В городе проживает около 73 тысяч человек, больше половины из которых являются гражданами Казахстана.

Напомним, с начала полномасштабного вооруженного нападения РФ на Украину Казахстан занял нейтральную позицию. В июне прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев официально заявил, что Астана не признает "независимость Л/ДНР". При этом Токаев назвал их квазигосударственными территориями.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию в ее войне против Украины. Несмотря на давление со стороны РФ, никакая из стран-участниц военно-политического союза не хочет участвовать в боевых действиях в Украине.