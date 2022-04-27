Страны ОДКБ отказались воевать против Украины, – ГУР Минобороны

Вместо развертывания миротворцев в "ЛДНР", члены ОДКБ могут рассмотреть возможность отправки сил в РФ и Беларусь. Но это произойдет только в случае нападения Украины на них.

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Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию в войне против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме РФ, никто не хочет участвовать в боевых действиях в Украине.

[ + – ] В ОДКБ входят 7 стран Фото: Sputnik

Несмотря на давление РФ, участники военно-политического союза не хотят проводить миротворческие операции в других странах, в том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", говорят военные разведчики.

Члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов в России или Беларуси, но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию, констатировали в ГУР.

[ + – ] Военные ОДКБ придерживаются нейтралитета по вопросу войны в Украине

Все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину. Ни одна из стран не признала аннексию Крыма и независимость "Л/ДНР".

По данным разведки, 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Во время последнего заседания военного комитета ОДКБ он сказал, что о вопрос участия казахской армии в войне на территории Украины не рассматривали.

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди говорил, что вопрос о признании "Л/ДНР" не стоит в повестке дня. Он объяснил эту позицию нормами международного права и основными принципами устава ООН. Казахский чиновник исключил идею отправки сил ОДКБ на украинский Донбасс.

В начале марта 2022 года бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев сообщил, что Таджикистан и Кыргызстан поддались давлению РФ и якобы конфиденциальном уровне заявили о готовность оказать военную помощь. Мусаев отмтил, что из указанных стран тайно вывозили военную технику, боеприпасы и российский контингент.