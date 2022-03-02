Власть Казахстана готова в режиме секретности оказать помощь России, - генерал-майор Мусаев

По словам экс-главы комитета нацбезопасности Казахстана Альнура Мусаева, РФ давит на власть Центрально-азиатских республик, чтобы те оказали помощь в войне.

Глава Кремля Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 марта обсудили по телефону войну в Украине и стратегическое партнерство стран в различных областях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Ранее Токаев призвал страны договариваться об урегулировании ситуации в Украине.

В то же время экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев написал в своем Facebook, что Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением России. Страны якобы на конфидециальном уровне выразили готовность оказать Путину военную помощь.

"Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", — написал Мусаев.

По его словам, Кремль давит на власти Казахстана и требует от них стать на сторону РФ в войне против Украины.

"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо, не получится",- наисал генерал-майор.

Минобороны Казахстана, сообщил Мусаев, обсуждает с российской армией отправку военной техники и ограниченного контингента в Украину из РК.

"Кроме того, Минобороны России заявило о проведении "Международного антифашистского конгресса" в рамках военно-технического форума "Армия-2022" и пригласило на него страны ОДКБ. Минобороны Казахстана также получило приглашение и по всем признакам собирается принять в нем участие", — сообщил бывший глава комитета нацбезопасности в РК.

Он добавил, что обстановку усложняет подверженность казахского народа российской пропаганде, который "не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной".

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что вопрос признания самопровозглашенных "республик" Донбасаа "Л/ДНР" не стоит в повестке дня и страна не будет отправлять силы ОДКБ на Восток Украины.

В то же время союзником агрессора является Беларусь, армия которой накануне вторглась в Черниговскую область.