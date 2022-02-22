Казахстан не будет признавать "Л/ДНР" и не отправит на Донбасс войска ОДКБ, — МИД

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Казахстан в вопросе признания "Л\ДНР" остается приверженным международному праву и основным принципам устава ООН.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал ситуацию по поводу признания Россией квазигосударственных образований "Л/ДНР". Глава ведомства сказал, что вопрос о о признании Казахстаном "Донецкой и Луганской народных республик" не стоит в повестке дня. Министр также исключил возможность отправки на Донбасс сил ОДКБ (Организации договора о коллективной обороне). Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Тлеуберди отметил, что Казахстан по-прежнему придерживается позиции дипломатического урегулирования кризиса на Востоке Украины, опираясь на принципы международного права и устава ООН.

"Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", — заявил Тлеуберди во вторник, 22 февраля.

Однако окончательная позиция по данному вопросу еще не выработана. По словам главы МИД Казахстана, официальное заявление будет составлено на заседании Совета безопасности страны, которое должно состояться сегодня.

"В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию", — сказал Тлеуберди журналистам.

Кроме того, министр ответил на вопрос о возможном введении войск ОДКБ на территорию "Л/ДНР". По его словам, такой вариант абсолютно невозможен, поскольку устав организации допускает применение военной силы исключительно в рамках пространства ОДКБ.

"Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", — подчеркнул Тлеуберди.

Напомним, что российские политики высказывают противоречивые мнения относительно того, в каких границах России следует признать "Л/ДНР". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот вопрос стоит рассматривать только после ратификации договора о дружбе и сотрудничестве России и "Л/ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу Украины в связи с признанием Кремлем "ДНР" и "ЛНР" заявил, что действия Владимира Путина фактически говорят о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.