"Ничего не отдадим": экстренное обращение Зеленского из-за признания "Л/ДНР" в РФ (видео)

Президент Украины говорит, что последние действия Москвы можно считать ее выходом из Минских соглашений. Также Зеленский подчеркнул, что вся ответственность за последствия лежит на Кремле.

Киев однозначно квалифицирует последние действия России и ее лидера Владимира Путина в отношении так называемых "ДНР" и "ЛНР" как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу Украины в связи с признанием Кремлем "ДНР" и "ЛНР", которое было опубликовано в ночь с 21 на 22 февраля.

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Глава государства подчеркнул, что такие действия России могут означать односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии", — отметил Зеленский.

Сегодняшними и возможными завтрашними решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в ОРДЛО с 2014 года, уверен украинский лидер.

По его словам, в связи с эскалацией Россией конфликта на Донбассе, он провел переговоры с рядом мировых лидеров: президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также на тот момент у украинского лидера был запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. От партнеров Украина ожидает четких и действенных шагов поддержки.

В то же время Зеленский считает, что причин для бессонной ночи в украинцев нет.

"Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем все, чтобы так было дальше. Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем следовать им и только им. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены", — заявил президент.

[ + – ] Видеообращение президента Владимира Зеленского

Также он напомнил, что согласно статье 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР". Об этом он заявил во время видеообращения к народу по итогам заседания Совета безопасности. Помимо этого глава Кремля подписал указы о сотрудничестве России с "ДНР" и "ЛНР" и потребовал от Киева прекратить военные действия на территории "республик".

В Евросоюзе решение Путина назвали грубым нарушением международного права и Минских соглашений. Также ЕС ответит России санкциями на признание "Л/ДНР".

В Белом Доме заявили, что президент США в ближайшее время издаст указ, запрещающий финансировать, инвестировать и торговать американцам с так называемыми регионами"ДНР" и "ЛНР" Украины.

Тем временем Путин уже подписал указ о введении российских войск на территорию "Л/ДНР" для осуществления "функции по поддержанию мира".