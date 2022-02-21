"Мы ожидали подобного": США обещают ввести санкции против всех, связанных с "Л/ДНР"

Президент США Джо Байден вскоре обнародует указ, запрещающий любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

США ожидали со стороны Российской Федерации признания "Л/ДНР" и готовы жестко ответить на такое грубое нарушение Кремлем международных обязательств. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Президент Байден в ближайшее время издаст указ, запрещающий финансировать, инвестировать и торговать американцам с так называемыми регионами"ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины…Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", — заявили в Белом Доме.

Отмечается, что эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые США готовит вместе с союзниками и партнерами на случай, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Также в Белом доме заявили, что продолжат тесно консультироваться с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, о следующих шагах в связи с эскалацией со стороны России вдоль границы с Украиной.

Напомним, сегодня вечером Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР". Помимо этого глава России подписал указы о сотрудничестве РФ с "ДНР" и "ЛНР". Также он потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия на временно оккупированных территориях Донбасса.

ЕС пообещал ответить России санкциями на признание "Л/ДНР". Главы Еврокомиссии и Европейского совета анонсировали применение ограничений в отношении "причастных к этому незаконному акту".