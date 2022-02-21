"Ми очікували подібного": США обіцяють запровадити санкції проти всіх, пов'язаних із "Л/ДНР"

Президент США Джо Байден незабаром оприлюднить указ, який забороняє будь-які фінансові, інвестиційні та торгові операції громадян США з території так званих "ЛНР" та "ДНР" або з їхніми представниками.

США чекали з боку Російської Федерації на визнання "Л/ДНР" і готові жорстко відповісти на таке грубе порушення Кремлем міжнародних зобов'язань. Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, опублікованій на сайті Білого дому.

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"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Президент Байден найближчим часом видасть указ, який забороняє фінансувати, інвестувати та торгувати американцям з так званими регіонами "ДНР" та "ЛНР" України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України... Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань", — заявили у Білому Домі.

Зазначається, що ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які США готує разом із союзниками та партнерами на випадок, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Також у Білому домі заявили, що продовжать тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо наступних кроків у зв'язку з ескалацією з боку Росії вздовж кордону з Україною.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР". Крім цього, глава Росії підписав укази про співпрацю РФ з "ДНР" і "ЛНР". Також він вимагає від України негайно припинити бойові дії на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

ЄС пообіцяв відповісти Росії санкціями на визнання "Л/ДНР". Глави Єврокомісії та Європейської ради анонсували застосування обмежень стосовно "причетних до цього незаконного акту".