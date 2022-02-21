"Порушення Мінських угод": ЄС відповість Росії санкціями на визнання "Л/ДНР"

Голови Єврокомісії та Європейської ради пообіцяли застосувати обмеження щодо "причетних до цього незаконного акту".

Євросоюз запровадить санкції щодо Росії через рішення керівництва держави визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", ухвалене сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним за підсумками позачергового засідання Ради безпеки. Про це йдеться в заяві голів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн та Шарля Мішеля, оприлюдненій у понеділок, 21 лютого.

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"Цей крок (визнання незалежності "республік") є грубим порушенням міжнародного права, а також Мінських угод. (Європейський) Союз відреагує санкціями проти причетних до цього незаконного акту", — заявили представники європейського керівництва.

Крім цього, фон дер Ляєн та Мішель запевнили, що ЄС підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, минулого вівторка, 15 лютого, під час засідання Державної думи 351 депутат проголосував за направлення звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність окупованих територій Донецької та Луганської областей. 21 лютого російський лідер провів засідання Ради безпеки. За його підсумками ввечері того ж дня у присутності голів окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав укази про визнання незалежності "республік".

У свою чергу Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. За його підсумками очікується брифінг та звернення глави української держави.

Тим часом агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило в понеділок, що країни Євросоюзу поки що не домовилися, які саме санкції будуть введені щодо РФ за визнання "Л/ДНР".

Також Фокус розповідав про рекордний обвал російського фондового ринку у зв'язку з ініціативою російської влади щодо Донбасу.