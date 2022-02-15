Держдума підтримала звернення до Путіна щодо визнання незалежними "Л/ДНР"

Депутати повідомили, що за роки окупації частини Донбасу в "республіках" сформувалися "показники легітимної влади".

У російській Держдумі 351 депутат підтримав направлення звернення до президента країни Володимира Путіна щодо визнання незалежними окуповані частини Донбасу "Л/ДНР". Лідеру РФ пропонують визнати ОРДЛО самостійними, суверенними та незалежними державами, повідомляє сайт держоргану.

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На думку депутатів, визнання "ДНР" та "ЛНР" допоможе забезпечити безпеку їхнім мешканцям та захистить "республіки" від зовнішніх загроз.

Ще, на думку російських політиків, цей крок сприятиме зміцненню міжнародного миру та регіональної стабільності відповідно до цілей та принципів Статуту ООН і започаткує процес міжнародного визнання "обох держав".

"За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади", — йдеться у зверненні.

Варто зазначити, що спочатку було два варіанти звернення до Путіна щодо визнання окупованих частин Донбасу: жорсткіший, від комуністів, що передбачає звернення безпосередньо, і м'якший — від "Єдиної Росії", який передбачав попереднє обговорення питання в МЗС. У результаті Держдума проголосувала за варіант від КПРФ.

Нагадаємо, депутати російської Держдуми від комуністичної партії 19 січня запропонували звернутися до президента РФ Володимира Путіна із проханням визнати окуповані частини Донбасу незалежними державами.

У президента РФ відреагували на пропозицію визнати "Л/ДНР" та зазначили, що зараз ситуація і без цього напружена, а депутатам варто припинити заробляти собі бали подібними ініціативами.

В Офісі президента України повідомили Фокусу, що визнання Росією "республік" Донбасу означатиме порушення Мінських угод.