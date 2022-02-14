"Москва підриває Мінський процес": в ОП висловилися про можливе визнання "Л/ДНР" у РФ

Москва не поспішає з роз'ясненнями того, який пункт Мінських угод передбачає обговорення Держдумою питання про визнання окупаційних структур в ОРДЛО, наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу.

Винесення на розгляд Державної Думи Російської Федерації проєкту постанови про звернення до президента Володимира Путіна про необхідність визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" незалежними державами означає, що "російська сторона підриває Мінський процес і значення Мінських документів". Про це в коментарі Фокусу заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Фокус поцікавився в радника глави Офісу президента, чи не розглядають у команді українського лідера варіант розвитку подій, за яким незабаром після "визнання незалежними" т.зв. "Л/ДНР" Кремль може влаштувати провокацію, після чого на підставі "захисту республік" перейде до повномасштабного наступу на територію України, проте той наголосив, що "обговорювати якісь гіпотетичні варіанти в цій темі точно неправильно".

"У нас позиція досить ясна: навіть саме внесення таких проєктів постанов означає, що російська сторона підриває Мінський процес в значення Мінських документів. Щось не видно роз'яснень із Москви про те, який пункт Мінських документів передбачає обговорення парламентом Росії питання про визнання будь-яких окупаційних структур в ОРДЛО. Звичайно, якщо порівнювати проєкти цих постанов, то одна з них грубіша, інша більш обтічна. Але загалом це вкрай деструктивний крок щодо всього переговорного процесу", — наголосив Подоляк у коментарі Фокусу.

За словами радника керівника Офісу президента, якщо російська сторона робить подібний крок, то вона лише "доводить слова тих, хто каже, що Росія не сприймає всерйоз Мінські документи та використовує їх лише для тиску на Україну".

"Москва явно має пояснити всім учасникам переговорного процесу цю активність, що порушує "Мінськ", — заявив Подоляк.

[ + – ] "Щось не видно роз'яснень із Москви про те, який пункт Мінських документів передбачає обговорення парламентом Росії питання про визнання будь-яких окупаційних структур в ОРДЛО", — каже Подоляк. Фото: babel.ua

Зазначимо, проєкт ухвали, у якій пропонується направити президенту РФ звернення про необхідність визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами, з'явився в базі даних Держдуми 14 лютого. Його авторами є представники правлячої політсили "Єдина Росія" Віктор Водолацький і Артем Туров.

19 січня схожий проєкт ухвали внесли на розгляд Держдуми депутати від "Комуністичної партії Російської Федерації". Серед його авторів був і лідер політсили Геннадій Зюганов.

29 січня депутат Водолацький заявляв, що мешканців "ЛНР" і "ДНР" із російськими паспортами зможуть призвати до армії РФ. Станом на липень 2021 року російське громадянство отримали понад 610 тисяч жителів ОРДЛО.