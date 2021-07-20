Жителям ОРДЛО з паспортами РФ дозволили голосувати на виборах у Держдуму

Російські паспорти в ОРДЛО отримали 611 тисяч жителів. На виборах у Держдуму РФ громадяни братимуть участь у режимі онлайн.

Жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей, які отримали паспорти Росії, зможуть проголосувати на осінніх виборах у Державну думу РФ, повідомляє РБК, посилаючись на постанову Центрвиборчкому.

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У постанові Центрвиборчкому сказано, що на виборах у Держдуму в онлайн-форматі може брати участь "громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183".

У жителів ОРДЛО з російськими паспортами, які хочуть проголосувати на виборах у Держдуму, повинен бути підтверджений обліковий запис на порталі "держпослуги".

"Ми вирішили подивитися, чи не можна створити і для цих громадян Росії, які теж мають право голосу, можливість проголосувати в будь-якій точці. І, мені здається, ми в цьому напрямку досить сильно просунемося. Цей експеримент для цієї групи людей дозволить нам надалі розвивати застосування ДЕГ (дистанційне електронне голосування — ред.) вже за межами країни", — пояснив процедуру заступник голови російського ЦВК Микола Булаєв.

Станом на середину липня 2021 року Росія за спрощеною схемою видала на території ОРДЛО 611 тисяч російських паспортів.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям ОРДЛО хочуть дозволити голосувати на виборах у Держдуму. Влада РФ до кінця 2021 року хоче роздати ще майже 1,4 млн російських паспортів, а ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін Денис Володимирович заявив, що жителі ОРДЛО зможуть "впливати на політичне життя Росії".

Також Фокус розповідав, що жителям ОРДЛО з російськими паспортами дозволили "обнулити Путіна". Для участі в "референдумі" жителям ОРДЛО потрібно було показати російський паспорт і написати заяву безпосередньо на виборчій дільниці.