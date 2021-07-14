Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах у Держдуму, — ЗМІ

Влада Росії розраховує на окупованих територіях Донбасу до кінця 2021 року роздати ще майже 1,4 млн російських паспортів.

Жителі ОРДЛО, які отримали паспорти громадян Російської Федерації, зможуть брати участь на виборах до російської Держдуми, повідомляє РІА Новини.

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Перший заступник голови Державної думи Віктор Водолацький під час візиту до окупованого Луганська заявив, що 611 тисяч жителів окупованих територій України за спрощеною схемою отримали російське громадянство.

На цьому, як розповідає перший заступник голови Держдуми РФ із питань СНД, Росія не планує зупинятися. Москва розраховує роздати ще 1,4 млн російських паспортів, щоб до кінця 2021 року було 2 млн "володарів" громадянства РФ.

"Сьогоднішній захід, він знакова для громадян Росії, які проживають на території Донбасу, їх на сьогоднішній день 611 тисяч, і щодня ця кількість збільшується. Я думаю, що до кінця року два мільйони громадян Росії будуть проживати на цій споконвічно російській землі", — заявив Віктор Водолацький, виступаючи на "Форумі громадян Росії" в окупованому Луганську.

"Глава "терористичної" ДНР" Денис Пушилін, виступаючи на "форумі громадян Росії", заявив, що після отримання російських паспортів жителям ОРДЛО відкрили доступ до онлайн-системи "держпослуги".

За словами Пушиліна, жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти, "зможуть впливати на політичне життя Росії, визначати напрямки її подальшого розвитку, реалізуючи своє виборче право".

Варто зазначити, що жителі невизнаної республіки Придністров'я, які мають паспорти РФ, в 2020 році могли голосувати на виборах президента Росії.

Раніше Фокус розповідав, що жителям Донбасу з паспортами РФ дозволили голосувати за "обнулення" термінів Путіна. Для участі в подібних "референдумах" жителям ОРДЛО необхідно буде показати російський паспорт і написати заяву безпосередньо на виборчій дільниці.

Також Фокус повідомляв, що РФ розкритикувала відмову ЄС про визнання російських паспортів, які видали жителям ОРДЛО. В МЗС Росії заявили, що відмова Євросоюзу визнавати російські паспорти, видані жителям Донбасу, "є дискримінацією і порушенням прав людини".