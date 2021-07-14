Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму, - СМИ

Власти России рассчитывают на оккупированных территориях Донбасса до конца 2021 года раздать еще почти 1,4 млн российских паспортов.

Жители ОРДЛО, получившие паспорта граждан Российской Федерации, смогут участвовать на выборах в российскую Госдуму, сообщает РИА Новости.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первый замглавы Государственной думы Виктор Водолацкий в ходе визита в оккупированный Луганск заявил, что 611 тысяч жителей оккупированных территорий Украины по упрощенной схеме получили российское гражданство.

На этом, как рассказывает первый заместитель председателя Госдумы РФ по вопросам СНГ, Россия не планирует останавливаться. Москва рассчитывает раздать еще 1,4 млн российских паспортов, чтобы к концу 2021 года было 2 млн "обладателей" гражданства РФ.

"Сегодняшнее мероприятие, оно знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", — заявил Виктор Водолацкий, выступая на "Форуме граждан России" в оккупированном Луганске.

"Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин, выступая на "форуме граждан России", заявил, что после получения российских паспортов жителям ОРДЛО открыли доступ к онлайн-системе "Госуслуги".

По словам Пушилина, жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, "смогут влиять на политическую жизнь России, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право".

Стоит отметить, что жители непризнанного Приднестровья, имеющие паспорта РФ, в 2020 году могли голосовать на выборах президента России.

Ранее Фокус рассказывал, что жителям Донбасса с паспортами РФ разрешили голосовать за "обнуление" сроков Путина. Для участия в подобных "референдумах" жителям ОРДЛО необходимо будет показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.

Также Фокус сообщал, что РФ раскритиковала отказ ЕС о признании российских паспортов, которые выдали жителям ОРДЛО. В МИД России заявили, что отказ Евросоюза признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, "является дискриминацией и нарушением прав человека".