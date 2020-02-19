В РФ недовольны отказом ЕС признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре

В МИД России заявили, что отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, "является дискриминацией и нарушением прав человека".

Об этом сообщает РИА Новости.

В российском диппведомстве напоминают, что в Украине возбудили уголовные дела в связи с принудительной выдачей жителям Донбасса паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

"Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них", – считают в МИД РФ.

"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", – добавили в дипведомстве.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре, передает РБК-Украина.

По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что многие страный не признают такие паспорта.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 тысяч человек получили там российские паспорта", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

14 июня РФ начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР".