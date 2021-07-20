Жителям ОРДЛО с паспортами РФ разрешили голосовать на выборах в Госдуму

Российские паспорта в ОРДЛО получили 611 тысяч жителей. На выборах в Госдуму РФ граждане будут участвовать в режиме онлайн.

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получившие паспорта России, смогут проголосовать на осенних выборах в Государственную думу РФ, сообщает РБК, ссылаясь на постановление Центризбиркома.

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В постановлении Центризбиркома сказано, что на выборах в Госдуму в онлайн-формате может участвовать "гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183".

У жителей ОРДЛО с российскими паспортами, которые хотят проголосовать на выборах в Госдуму, должна быть подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги".

"Мы решили посмотреть, нельзя ли создать и для этих граждан России, которые тоже имеют право голоса, возможность проголосовать в любой другой точке. И, мне кажется, мы в этом направлении достаточно сильно продвинемся. Этот эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать применение ДЭГ (дистанционное электронное голосование — ред.) уже за пределами страны", — объяснил процедуру замглавы российского ЦИК Николай Булаев.

По состоянию на середину июля 2021 года, Россия по упрощенной схеме выдала на территории ОРДЛО 611 тысяч российских паспортов.

Ранее Фокус сообщал, что жителям ОРДЛО хотят разрешить голосовать на выборах в Госдуму. Власти РФ до конца 2021 года хотят раздать еще почти 1,4 млн российских паспортов, а главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что жители ОРДЛО смогут "влиять на политическую жизнь России".

Также Фокус рассказывал, что жителям ОРДЛО с российскими паспортами разрешили "обнулить Путина". Для участия в "референдуме" жителям ОРДЛО нужно было показать российский паспорт и написать заявление непосредственно на избирательном участке.