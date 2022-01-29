Жителів "ЛНР" та "ДНР" з російським громадянством зможуть призивати до армії РФ

У Держдумі запевняють, що служба у лавах ЗС РФ буде добровільною.

Громадяни з російським паспортом, які проживають на території "ДНР" і "ЛНР", можуть бути призвані на службу до Збройних сил РФ і проходитимуть її на території Росії. Про це у коментарі ТАРС заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі піввітчизниками, депутат від партії "Єдина Росія" Віктор Водолацький.

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"Якщо громадяни РФ, які проживають на території ДНР та ЛНР, захочуть служити у Збройних силах РФ, то Ростовський облвійськкомат їх прийме, поставить на облік і призве до армії", — зазначив він.

Раніше саме Водолацький неодноразово заявляв, що "питання забезпечення безпеки, захисту російськомовного населення є одним із основних на зустрічах з жителями республік, яких дуже непокоїть перспектива вторгнення Збройних сил України". Він говорив, що Росія не збирається відправляти до "ЛНР" та "ДНР" своїх військовослужбовців, проте наголошував на готовності Росії поставити в "республіки" оборонне озброєння протягом кількох годин, якщо таке рішення ухвалить президент Володимир Путін.

"Якщо Україна розв'язує військові дії, то, природно, будуть дані команди верховним головнокомандувачам, і міністерство оборони оперативно та швидко поставить те озброєння, яке дозволить утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення, і нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні", – цитує "Інтерфакс" слова Водолацького.

Ба більше, він не виключає, що постачання озброєння може розпочатися раніше, як тільки для Москви "стане очевидним намір України піти на силовий сценарій за підтримки Заходу".

Про необхідність забезпечити ОРДЛО зброєю першим офіційно заговорив голова російської правлячої партії "Єдина Росія" Володимир Васильєв. Він звернувся до Путіна з проханням надати зброю ЛДНР для захисту від агресії.

Таку заяву зробив і секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. За його словами, Росії слід допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" – і постачати бойовикам окремі види озброєння, щоб підвищити їхню обороноздатність напередодні можливої "агресії".

Натомість у Кремлі відповіли, що в партії Путіна "Єдина Росія" не радилися з ними перед тим, як попросити постачати зброю в ОРДЛО. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак.

Нагадаємо, мешканцям ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, а таких на липень минулого року налічувалося 611 тисяч осіб, дозволили голосувати на виборах до Держдуми РФ.