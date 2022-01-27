"З нами не радилися": у Кремлі відреагували на пропозицію постачати озброєння в ОРДЛО

Дмитро Козак заявив, що з цього питання в уряді Росії є багато ініціатив. Голова бойовиків "ДНР" Денис Пушилін розповів, що їм буде потрібно від Росії озброєння, яке протистоїть безпілотникам.

У Кремлі запевняють, що в партії Путіна "Єдина Росія" не радилися з ним перед тим, як попросити постачати зброю в ОРДЛО. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак, повідомляє російське інформаційне агентство РІА Новини.

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"Ця (пропозиція — ред.) сьогодні прозвучала, коли ми сиділи за столом переговорів, я це почув лише після закінчення (зустрічі — ред.), тому нічого не можу прокоментувати", — сказав Козак.

Він додав, що в російському уряді щодо постачання озброєння в ОРДЛО багато ініціатив, але не всі вони підтримуються.

"У нас багато різних ініціатив із цього питання, та й дуже багато їх вдалося купірувати, але те, що сьогодні сталося, я не знаю, чим керувався пан Турчак, з нами він не радився", — заявив він.

Голова бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що ОРДЛО потрібне озброєння, яке протистоятиме безпілотникам. Про це він розповів в ефірі "Росія 1" у середу, 26 січня, передає РІА Новини.

"Зараз уже з боку наших військових ведеться необхідна робота для того, щоб виявити, якого озброєння не вистачає, де в нас є прогалини. Але знову ж таки скажу, нас хвилює насамперед високотехнологічна зброя, зокрема Bayraktar. З одного боку, ми розуміємо, що робити, але з іншого боку — є певні точки вразливості, які хотілося б, звичайно ж, закрити", — сказав Пушилін.

Раніше секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що в ОРДЛО потрібно поставити зброю через те, що Україна готує наступ. Постачання озброєння на окуповані території з боку Росії потрібне для "стримування очевидної військової агресії Києва". Він заявив, що в партії з тривогою ставляться до того, що країни Заходу почали постачати зброю в Україну на тлі можливого наступу Росії.

Нагадаємо, у середу, 26 січня відбулася зустріч у Парижі в "Нормандському форматі". Глава Офісу президента заявив, що за два тижні в Парижі відбудеться нова зустріч. Він сказав, що саміт виявився непростим, на ньому провели аудит виконання Мінських угод для врегулювання війни на Донбасі. Глава адміністрації Путіна Дмитро Козак звинуватив Україну в порушенні Мінських угод на тлі того, що США продовжують постачати Україні летальну зброю. Козак заявив, що всі сторони Нормандської четвірки підтримали ініціативу збереження режиму припинення вогню на Донбасі.