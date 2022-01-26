"Ще більше допомоги": у США анонсували нові постачання озброєння Україні

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в Україну вже прибули три партії літаків зі зброєю та обладнанням, найближчими днями надійдуть нові борти.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із пресконференцією, під час якої анонсував нові постачання озброєння в Україну.

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За словами держсекретаря, Сполучені штати найближчими днями відправлять в Україну нову партію допомоги у сфері безпеки.

"Три партії оборонної військової допомоги прибувають до Києва цього тижня... ще більше піде найближчими днями", — заявив Блінкен.

Під час виступу Блінкен також зазначив, що через напружену ситуацію біля українських кордонів економіка країни постраждала. Тому США разом із союзниками опрацьовують шляхи для допомоги Україні в економічній сфері.

Блінкен також наголосив, що Штати у 2021 році передали Україні військової допомоги більше, ніж будь-коли до цього.

Нагадаємо, держсекретар США пообіцяв виділити Україні додаткові $300 млн через можливе вторгнення армії РФ. Також він наголосив, що Штати надали нашій країні з 2014 року допомоги більше, ніж будь-якій іншій державі.

25 січня в Україну приземлився третій борт із озброєнням для української армії. У ньому було обладнання та боєприпаси для ЗСУ. Попередній літак із 80 тоннами вантажу на борту прибув 23 січня. 22 січня було доставлено перший борт у межах додаткової допомоги Україні на 200 млн. доларів.