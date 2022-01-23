"Друга пташка у Києві": США доставили ще одну партію озброєння Україні (фото)

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це постачання не останнє. При цьому лише вчора було прийнято попередній літак зі зброєю та боєприпасами.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував у Twitter фотографії з борту американського літака, на якому доставили 80 тонн зброї для ЗСУ.

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"Друга пташка в Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець. PS Вантаж прибув під надійною охороною", — підписано публікацію до фото.

[ + – ] Пес на борту літака із озброєнням

На задньому фоні фотографії з крилом літака можна побачити українські вантажівки МАЗ, які розвантажуватимуть доставлені контейнери.

[ + – ] Передача зброї Україні: твіт Олексія Резнікова

Зазначимо, попередній борт із 90 тоннами зброї прибув до Києва вчора, 22 січня. До нього входила летальна зброя та боєприпаси для українських військових.

Нагадаємо, один із підрозділів Міноборони США опублікував фото підготовки літака для України. Виявилося, що США передали функціональні гранатомети SMAW.

Раніше Джо Байден пообіцяв, що США вважатиме вторгненням будь-яке перетин кордонів України з боку РФ, а також появу "зелених чоловічків у формі".