Будь-який перетин українського кордону військами РФ вважатиметься вторгненням, — Байден (відео)

Під час виступу президент США запевнив, що вторгненням також вважатиметься присутність в Україні "чоловічків у зеленій формі".

Будь-яке порушення українського кордону російськими мобілізованими військами вважатиметься вторгненням у країну. У такому разі Москва отримає жорстку економічну відповідь, повідомив на пресконференції лідер США Джо Байден.

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Відповідь, яка серйозно вплине на економіку Росії, заздалегідь узгоджена з союзниками США.

Також Байден підкреслив, що вторгненням також вважатиметься наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" — російських солдатів, які не мають форми РФ.

"Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить тяжку ціну", — додав американський президент.

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Раніше Джо Байден повідомив, що Росія може вжити агресивних кроків проти України і це спонукає Захід до відповідної реакції, однак її масштаб залежатиме від того, яким буде вторгнення. У разі "незначного вторгнення" в Україну на Москву очікують м'якіші наслідки, ніж у випадку з повномасштабною атакою.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку заяву Джо Байдена. Він заявив, що "незначної агресії" не буває, так як і незначних жертв і маленького горя від втрати близьких.