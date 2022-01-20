Любое пересечение украинской границы войсками РФ будет считаться вторжением, - Байден (видео)

В ходе выступления президент США заверил, что вторжением также будет считаться присутствие в Украине "человечков в зеленой форме".

Любое нарушение украинской границы российскими мобилизованными войсками будет считаться вторжением в страну. В таком случае Москва получит жесткий экономический ответ, сообщил на пресс-конференции лидер США Джо Байден.

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Ответ, который серьезно повлияет на экономику России, заранее согласован с союзниками США.

Также Байден подчеркнул, что вторжением также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" — российских солдат, не носящих форму РФ.

"Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжелую цену", — добавил американский президент.

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Ранее Джо Байден сообщил, что Россия может предпринять агрессивные шаги против Украины и это побудит Запад к соответственной реакции, однако ее масштаб будет зависеть от того, каким будет вторжение. В случае "незначительного вторжения" в Украину Москву ожидают более мягкие последствия, чем в случае с полномасштабной атакой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление Джо Байдена. Он заявил, что "незначительной агрессии" не бывает, так как и незначительных жертв и маленького горя от утраты близких.