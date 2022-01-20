Байден пообещал "катастрофу для России" в случае вторжения в Украину

Если Путин решит начать военную операцию, российские банки не смогут проводить операции в долларах.

Россия столкнется с самыми жесткими санкциями за всю свою историю в случае вторжения на территорию Украины. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого года президентства заявил глава США Джо Байден.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам американского президента, введение войск в Украину станет "катастрофой для России" — государство-агрессор понесет "значительный экономический ущерб".

"Россия никогда не сталкивалась с такими санкциями и жесткими экономическими последствиями. Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки больше не смогут проводить операции с долларами", — сказал Байден, добавив, что это ограничение также нанесет ущерб экономике США и Европы.

В то же время глава американского государства выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин "не хочет полномасштабной войны". При этом он подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе может принять исключительно российский лидер.

"Считаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО настолько сильно, насколько сможет? Да. Он заплатит за это серьезную и высокую цену. Он пожалеет об этом", — заверил президент США.

Байден также заявил, что вторжение РФ в Украину повлечет самые серьезные последствия для мира "со времен Второй мировой войны". Помимо этого американский лидер добавил, что на данный момент на территории Украины находятся люди из Федеральной службы безопасности РФ, которые пытаются продвигать российские интересы и разделить общество в вопросе отношения к государству-агрессору.

Говоря о российском проекте договора о безопасности Байден отметил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, так как не соответствует требованиям Альянса. Также, по словам президента США, американская сторона не намерена сокращать свое военное присутствие в Восточной Европе, а наоборот, увеличивать его — в Румынии и других странах — в случае вторжения РФ в Украину.

Вместе с тем Байден признал, что трехдневные переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ не дали результата.

Напомним, в среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором призвал не паниковать на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ.

Также в этот день в МИД России заверили, что РФ не будет нападать на Украину.

Ранее Фокус вместе с экспертами разбирался, способны ли Вооруженные силы Украины отразить удар российских войск в случае полномасштабного вторжения государства-агрессора.﻿