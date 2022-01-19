"Не бегите за гречкой и спичками": Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России

Президент не видит ничего нового в опасности вторжения РФ в страну. Также гарант призвал граждан не паниковать, верить в армию и строить дальнейшие планы.

Ажиотаж вокруг возможного вторжения России в Украину подогревается с целью "нападения на нервы украинцев" и формирования постоянного ощущения тревоги. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в общении к украинцам, которое опубликовал в Facebook.

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Все информационное поле, по словам президента, переполнено одинаковыми новостями о военном вторжении России "прямо завтра и в любой момент", а также всеобщей мобилизации.

"Всю эту риторику в официальных политических заявлениях, новостях и слухах возле подъезда объединяет один логический вопрос: а в чем собственно новость? Разве это не является реальностью уже 8 лет? Разве вторжение РФ не началось в 2014 году а риски войны появились только сегодня", – спрашивает глава государства.

Такие сообщения, по мнению Зеленского, влияют на инвесторов и конъюнктуру для бизнеса.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет войны, но должна всегда к ней быть готова.

"Украина постоянно наращивает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая и готовая каждый день ко всему армия. Мы знаем о всех возможных угрозах и рассчитываем прежде всего только на себя", – сообщил он.

Что Зеленский посоветовал украинцам?

Украинцам не нужно паниковать и эмоционально реагировать на новости о возможном вторжении России в Украину, заявил президент.

"Всем гражданам, особенно пожилого возраста, нужно выдохнуть, успокоиться и не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ не быть средствами массовой истерии. Нашим партнерам быть действенными не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать РФ, а и о том, что сделает мир", — добавил Зеленский.

Гражданам Украины, по мнению главы государства, надо иметь "холодную голову", уверенность в собственных силах, в армии и во всей Украине.

"Не накручивать себя, на все реагировать мудро, не эмоционально. Головой, а не сердцем, не кричать "все пропало". Не думать тревожно и что будет в будущем", – отметил он.

Планы Зеленского на 2022 год

В конце обращения Зеленский напомнил о планах на текущий год. Он пообещал построить Запорожский мост и самую большую трассу от Ужгорода до Луганска.

"Будем строить дороги, мосты, школы, самолеты, стадионы, вагоны и танки. Вакцинируем большинство населения. В апреле отметим Пасху, в мае — как всегда солнце, выходные, шашлык и День победы. А далее — лето, будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуска, копать огороды, гулять свадьбы. Осенью будем болеть за нашу сборную на чемпионате мира по футболу в Катаре. А далее — зима, будем готовиться к новогодним праздникам", – заключил Зеленский на оптимистичной ноте.

Напомним, что в МИД России заявили об отсутствии планов нападать на Украину. РФ также призвала США прекратить поставлять Украине военную помощь.

Несмотря на эти заявления, Россия под видом учений стягивает войска к границам с Украиной. Военные уже разместили лагерь с РСЗО "Ураган" недалеко от Киева.

В Южном военном округе РФ развернута первая бригада с ЗРК "Бук-М3", которая будет прикрывать Россию от сил южного фланга НАТО.