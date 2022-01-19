Формирование бригады было завершено еще в конце 2021 года, она входит в состав 8 общевойсковой армии. Часть комплекса установят в оккупированном Крыму.

В Южном военном округе РФ развернули первую в войсках бригаду с зенитно-ракетными комплексами "Бук-М3" в 8-й общевойсковой армии. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Утверждается, что ЗРК будут прикрывать РФ от сил южного фланга НАТО. А развернуть планируют их в Ростовской области на Кавказе и в украинском оккупированном Крыму. В случае чего "Буки" могут перебросить на Запад.

Как сообщили источники издания, формирования бригады было завершено еще в конце прошлого года. Сейчас она является частью 8-й гвардейской общевойсковой армии ордена Ленина.

Важно

Сковать их силы. Готовы ли ВСУ к отражению российского удара

"Это серьезная сила с учетом того, что их (украинских военных) в течение последних нескольких лет обучали западные специалисты. Ее вооружили новыми системами, в том числе американскими. Кроме того, с юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны", — заявил экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

Основные характеристики "Бук-М3":

дальность поражения — 2,5-70 км

один залп состоит из 6 ракет

высота поражения — 5 метров — 35 км

скорость поражаемых целей до 3 км/с

[ + – ] Характеристики "Бук-М3" Фото: "Известия"

Напомним, до конца года в Южном военном округе сформируют две новые дивизии для повышения военной безопасности государства.

Ранее сообщалось, что армия РФ в этом году получит ядерные ракеты, авиацию, подлодку, а также ряд различной бронетехники.