Для защиты от Украины: в Южном военном округе РФ развернули первую бригаду с ЗРК "Бук-М3" (фото)
Формирование бригады было завершено еще в конце 2021 года, она входит в состав 8 общевойсковой армии. Часть комплекса установят в оккупированном Крыму.
В Южном военном округе РФ развернули первую в войсках бригаду с зенитно-ракетными комплексами "Бук-М3" в 8-й общевойсковой армии. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны.
Утверждается, что ЗРК будут прикрывать РФ от сил южного фланга НАТО. А развернуть планируют их в Ростовской области на Кавказе и в украинском оккупированном Крыму. В случае чего "Буки" могут перебросить на Запад.
Как сообщили источники издания, формирования бригады было завершено еще в конце прошлого года. Сейчас она является частью 8-й гвардейской общевойсковой армии ордена Ленина.Важно
"Это серьезная сила с учетом того, что их (украинских военных) в течение последних нескольких лет обучали западные специалисты. Ее вооружили новыми системами, в том числе американскими. Кроме того, с юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны", — заявил экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.
Основные характеристики "Бук-М3":
- дальность поражения — 2,5-70 км
- один залп состоит из 6 ракет
- высота поражения — 5 метров — 35 км
- скорость поражаемых целей до 3 км/с
Напомним, до конца года в Южном военном округе сформируют две новые дивизии для повышения военной безопасности государства.
Ранее сообщалось, что армия РФ в этом году получит ядерные ракеты, авиацию, подлодку, а также ряд различной бронетехники.