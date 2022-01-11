Ядерные ракеты, авиация и бронетехника: какое оружие получит РФ в 2022 году (инфографика)

Российская армия получит новые пусковые установки для ядерных ракет, атомную подлодку "Генералиссимус Суворов", а также свыше 250 летательных аппаратов, в том числе Су-57.

Российская армия в 2022 году получит различную военную технику, в том числе новые пусковые установки для ядерных ракет "Ярс", "Авангард", и "Сармат". Об этом сообщает ТАСС.

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В нынешнем году армия РФ получит разнообразное количество техники.

Ядерная триада

В РФ должны поступить на вооружение 2 стратегических ракетоносца Ту-160М, 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", а также атомная подлодка "Генералиссимус Суворов".

[ + – ] Ту-160М Фото: РБК [ + – ] атомная подлодка "Генералиссимус Суворов". Фото: Regnum

Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМС

Утверждается, что РФ получит два новых береговых комплекса неназванного образца. А также свыше 1000 единиц образцов бронетехники и артиллерии, в том числе: ракетные комплексы малой дальности "Гибка-С", ПЗРК "Верба".

[ + – ] "Гибка-С" на броневике "Тигр" [ + – ] ПЗРК "Верба"

Воздушно-космические силы и Военно-морской флот

257 новых и модернизированных самолетов, в том числе истребители 5 поколения Су-57.

5 подлодок, 11 кораблей и 3 боевых катера. Также озвучивается получение 5 дивизионных комплексов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

[ + – ] Вооружение для армии РФ Фото: ТАСС

Напомним, в России начались частичные поставки комплекса С-500 в войска. Госиспытания комплекса успешно завершились. Также сообщалось, что в РФ перенесли серийные поставки танков "Армата" на 2022 год. Ныне танк проходит заводские испытания.