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Ядерні ракети, авіація та бронетехніка: яку зброю отримає РФ у 2022 році (інфографіка)

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озброєння для армії Росії
Фото: Міноборони США | Ядерна ракета "Ярс"

Російська армія отримає нові пускові установки для ядерних ракет, атомний підводний човен "Генералісімус Суворов", а також понад 250 літаків, у тому числі Су-57.

Російська армія у 2022 році отримає різну військову техніку, у тому числі нові пускові установки для ядерних ракет "Ярс", "Авангард" і "Сармат". Про це повідомляє ТАСС.

Нинішнього року армія РФ отримає різноманітну кількість техніки.

Ядерна тріада

В РФ повинні надійти на озброєння 2 стратегічні ракетоносці Ту-160М, 21 пускова установка з міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", "Авангард" і "Сармат", а також атомний підводний човен "Генералісімус Суворов".

озброєння Росії
Ту-160М
Фото: РБК
техніка для вмс
атомний підводний човен "Генералісімус Суворов"
Фото: Regnum

Сухопутні війська, ВДВ та берегові війська ВМС

Стверджується, що РФ отримає два нові берегові комплекси неназваного зразка. А також понад 1000 одиниць зразків бронетехніки й артилерії, зокрема ракетні комплекси малої дальності "Гибка-С", ПЗРК "Верба".

російське озброєння
"Гибка-С" на броньовику "Тигр"
що отримає армія Росії в 2022 році
ПЗРК "Верба"

Повітряно-космічні сили та Військово-морський флот

257 нових і модернізованих літаків, у тому числі винищувачі 5 покоління Су-57.

5 підводних човнів, 11 кораблів і 3 бойові катери. Також озвучується отримання 5 дивізійних комплексів зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

яку техніку отримає армія Росії у 2022 році
Озброєння для армії РФ
Фото: ТАСС

Нагадаємо, у Росії почалися часткові постачання комплексу С-500 до військ. Держвипробування комплексу успішно завершились. Також повідомлялося, що в РФ перенесли серійне постачання танків "Армата" на 2022 рік. Нині танк проходить заводські випробування.