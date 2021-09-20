Держвипробування завершені. В РФ почалися часткові поставки комплексу С-500 у війська (фото)

Зенітно-ракетна система, за заявою розробників, здатна уражати повітряно-космічні цілі та не має аналогів у світі.

Зенітно-ракетна система С-500 "Прометей" почала поставлятися в лави російської армії. Про це повідомляє ТАСС.

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Віце-прем'єр Росії Юрій Борисов повідомив журналістам, що конфігурації комплексу "обумовленого складу" вже почали поставлятися в армію.

"Щойно завершені держвипробування і почалися перші поставки цього комплексу. І то ще не в тій повній номенклатурі, яка на вимогу замовника "Алмаз-Антеєм" повинна бути зроблена. Це такі конфігурації комплексу обумовленого складу", — розповів чиновник.

Фото: Мiнобороны РФ

Як повідомляють у виданні, підготовка операторів до комплексу почалася ще в 2017 році, а ракетний комплекс прийде на заміну ЗРС С-400 "Тріумф". За заявою розробників, С-500 не має аналогів у світі, він здатний уражати всі наявні та перспективні засоби як повітряного, так і космічного нападу.

С-500 — нове покоління зенітно-ракетних систем. У розробці застосували принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Розробка комплексу почалася ще в 2002 році, до 2011 завершили ескіз. Спочатку С-500 планували взяти на озброєння в 2016 році.

Нагадаємо, в липні 2021 року РФ провела стрілянину із ЗРС С-500 "Прометей". Після чого озвучувалися плани із закупівлі понад десяти комплексів "Прометей".