"Аналогів просто не існує": РФ випробувала нову систему ЗРС С-500 "Прометей"

Розробники заявляють, що комплекс буде здатним знищувати гіперзвукову зброю, зокрема в ближньому космосі.

Росія провела успішні випробування системи протиповітряної оборони С-500 із запуском керованих зенітних ракет. Про це повідомляє Інтерфакс-АВН (військовий відділ видання).

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За інформацією начальника зенітно-ракетних військ ВКС Росії Сергія Бабакова, всі випробування були завершені з позитивним результатом. Були проведені запуски ракет по повітряних мішенях.

"Закладені в ЗРС С-500 характеристики, що дозволяють знищувати, крім аеродинамічних і балістичних цілей, гіперзвукову зброю всіх модифікацій, зокрема в ближньому космосі, дозволяє з упевненістю сказати, що аналогів цієї системи просто не існує", — заявив Бабаков.

Розробники "Алмаз-Антей" заявляли, що роботи над системою ППО "С-500 Прометей" завершилися в квітні. Очікується, що незабаром російська армія візьме на озброєння "С-350 і С-500. Початок серійних поставок очікується в 2025 році.

С-500 — нове покоління зенітно-ракетних систем. У розробці застосували принцип роздільного розвʼязування завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Розробка комплексу почалася ще в 2002 році, до 2011 завершили ескіз. Спочатку С-500 планували взяти на озброєння в 2016 році.

Нагадаємо, в Росії модернізують РПГ-7 для ще 30 років експлуатації. Гранатомету планується підвищити точність влучення в ціль.

Зазначимо, що КБ "Південне" представило нову ЗРС "Кільчень" з дальністю ураження до 280 км.