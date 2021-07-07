"Аналогов просто не существует": РФ испытала новую систему ЗРС С-500 "Прометей"

Разработчики заявляют, что комплекс будет способным уничтожать гиперзвуковое оружие, в том числе в ближнем космосе.

Россия провела успешные испытания системы противовоздушной обороны С-500 с запуском управляемых зенитных ракет. Об этом сообщает Интерфакс-АВН (военный отдел издания).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации начальника зенитно-ракетных войск ВКС России Сергея Бабакова, все испытания были завершены с положительным результатом. Были проведены запуски ракет по воздушным мишеням.

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяет с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует", — заявил Бабаков.

Разработчики "Алмаз-Антей" заявляли, что работы над системой ПВО "С-500 Прометей" завершились в апреле. Ожидается, что в скором времени российская армия примет на вооружение "С-350 и С-500. Начало серийных поставок ожидается в 2025 году.

С-500 — новое поколение зенитно-ракетных систем. В разработке применили принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Разработка комплекса началась еще в 2002 году, к 2011 завершили эскиз. Первоначально С-500 планировали принять на вооружение в 2016 году.

Напомним, в России модернизируют РПГ-7 для еще 30 лет эксплуатации. Гранатомету планируется повысить точность поражения целей.

Отметим, что КБ "Южное" представило новую ЗРС "Кільчень" с дальностью поражения до 280 км.