"Здатний вражати будь-які повітряно-космічні цілі": РФ закупить понад 10 С-500 "Прометей"

До кінця 2021 року мають завершитися випробування комплексу, а з 2022 повинні початися поставки в армію.

Міноборони РФ підписало контракт з "Алмаз-Антеєм" на поставку партії зенітно-ракетних систем С-500 "Прометей". Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела в оборонному комплексі.

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За словами співрозмовника видання, повітряно-космічні сили отримають понад 10 систем, а перші поставки почнуться вже в першій половині 2022 року. Контракт, як пишуть журналісти, був підписаний під час авіасалону МАКС-2021.

Також джерело заявило, що незважаючи на заяви про завершення держвипробувань, вони все ще тривають на одному з полігонів на півдні Росії. Вони повинні завершитися до кінця нинішнього року. При цьому випробування проходить наземна версія комплексу, але "за необхідності він може стати корабельним".

Про вартість контракту інформації немає. Офіційної інформації ВПО "Алмаз-Антей" не надходило.

Заявляється, що в С-500 немає аналогів у світі. Вона здатна вражати всі наявні і перспективні засоби повітряно-космічного нападу.

Нагадаємо, 7 липня в Міноборони провели тестові запуски зенітних ракет ЗРС С-500. А 20 липня в Міноборони заявили, що С-500 виконала ще ряд стрільб по швидкісній балістичній цілі.

Зазначимо, що КБ "Південне" представило нову ЗРС "Кільчень" з дальністю ураження до 280 км.