"Способен поражать любые воздушно-космические цели": РФ закупит более 10 С-500 "Прометей"

До конца 2021 года должны завершиться испытания комплекса, а с 2022 должны начать поставки в армию.

Минобороны РФ подписало контракт с "Алмаз-Антеем" на поставку партии зенитно-ракетных систем С-500 "Прометей". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонном компликсе.

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По словам собеседника издания, Воздушно-космические силы получат больше 10 систем, а первые поставки начнутся уже в первой половине 2022 года. Контракт, как пишут журналисты, был подписан во время авиасалона МАКС-2021.

Также источник заявил, что несмотря на заявления о завершении госиспытаний, они все еще продолжаются на одном из полигонов на юге России. Они должны завершится к концу нынешнего года. При этом испытания проходит наземная версия комплекса, но "при необходимости он может стать корабельным".

О стоимости контракта информации нет. Официальной информации ВКО "Алмаз-Антей" не поступило.

Заявляется, что у С-500 нет аналогов в мире. Она способна поражать все имеющийся и перспективные средства воздушно-космического нападения.

Напомним, 7 июля в Минобороны провели тестовые запуски зенитных ракет ЗРС С-500. А 20 июля в Минобороны заявили, что С-500 выполнила еще ряд стрельб по скоростной баллистической цели.

Отметим, что КБ "Южное" представило новую ЗРС "Кільчень" с дальностью поражения до 280 км.