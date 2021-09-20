Госиспытания завершены. В РФ начались частичные поставки комплекса С-500 в войска (фото)

Зенитно-ракетная система, по заявлению разработчиков, способна поражать воздушно-космические цели и не имеет аналогов в мире.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" начала поставляться в ряды российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил журналистам, что конфигурации комплекса "оговоренного состава" уже начали поставляться в армию.

"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", — рассказал чиновник.

Фото: Минобороны РФ

Как сообщает в издании, подготовка операторов к комплексу началась еще в 2017 году, а сам ракетный комплекс придет на замену ЗРС С-400 "Триумф". По заявлению разработчиков, С-500 не имеет аналогов в мире, он способен поражать все имеющийся и перспективные средства как воздушного, так и космического нападения.

С-500 — новое поколение зенитно-ракетных систем. В разработке применили принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Разработка комплекса началась еще в 2002 году, к 2011 завершили эскиз. Первоначально С-500 планировали принять на вооружение в 2016 году.

Напомним, в июле 2021 года РФ провела стрельбу из ЗРС С-500 "Прометей". После чего озвучивались планы по закупке более десяти комплексов "Прометей".