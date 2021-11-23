У Росії знову перенесли серійне постачання танків "Армата" (фото)
Нові російські танки проходять випробування в армії, але серійних зразків 2021 року не буде.
Перші серійні постачання танків Т-14 "Армата" перенесено на 2022 рік. У РФ продовжують заводські випробування бронетехніки. Про це повідомляє Army Recognition.
Початкові плани щодо постачання новітніх танків у 2021 році не підтвердилися. За контрактом "Уралвагонзавод" повинен поставити армії РФ 132 танки Т-14. Цієї кількості вистачить для формування двох танкових батальйонів.
Нині війська мають 20 дослідно-промислових танків, що проходять випробування. Тестування "Армати", як пишуть у виданні, вийшло на фінішну пряму. Серійні версії танків почнуть поставляти наступного року, але без зазначення конкретних термінів.
Як пишуть у Defense Express, у Міноборони РФ досі немає концепції застосування "Армати" на полі бою. Їх можуть використовувати як у складі власних частин, так і як "командні пункти на гусеницях" для інших бронетанкових частин.
Танк Т-14 "Армата" унікальний тим, що його вежа безлюдна. Екіпаж перебуває в передній частині танка в броньованій капсулі. За рахунок цього вдалося підвищити захист від ракет і снарядів. Танк оснащений активною та пасивною системою захисту. Як пишуть у виданні, система активного захисту схожа на ізраїльську за принципом дії. Вона здатна збивати протитанкові ракети з цілі або знищувати їх. Потужність двигуна може досягати 1500 кінських сил — це має забезпечити йому максимальну швидкість шосе до 80 кілометрів на годину.
Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що російська армія отримає "Армати" до кінця 2021 року. Також ЗС РФ отримають ударні БПЛА та серійні танки Т-90М "Прорив".
Раніше повідомлялося, що до армії РФ надійде 5-тонний ударний безпілотник "Альтіус", ставши першим важким БПЛА у військах.