У Росії знову перенесли серійне постачання танків "Армата" (фото)

Нові російські танки проходять випробування в армії, але серійних зразків 2021 року не буде.

Перші серійні постачання танків Т-14 "Армата" перенесено на 2022 рік. У РФ продовжують заводські випробування бронетехніки. Про це повідомляє Army Recognition.

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Початкові плани щодо постачання новітніх танків у 2021 році не підтвердилися. За контрактом "Уралвагонзавод" повинен поставити армії РФ 132 танки Т-14. Цієї кількості вистачить для формування двох танкових батальйонів.

Нині війська мають 20 дослідно-промислових танків, що проходять випробування. Тестування "Армати", як пишуть у виданні, вийшло на фінішну пряму. Серійні версії танків почнуть поставляти наступного року, але без зазначення конкретних термінів.

Як пишуть у Defense Express, у Міноборони РФ досі немає концепції застосування "Армати" на полі бою. Їх можуть використовувати як у складі власних частин, так і як "командні пункти на гусеницях" для інших бронетанкових частин.

Танк Т-14 "Армата" унікальний тим, що його вежа безлюдна. Екіпаж перебуває в передній частині танка в броньованій капсулі. За рахунок цього вдалося підвищити захист від ракет і снарядів. Танк оснащений активною та пасивною системою захисту. Як пишуть у виданні, система активного захисту схожа на ізраїльську за принципом дії. Вона здатна збивати протитанкові ракети з цілі або знищувати їх. Потужність двигуна може досягати 1500 кінських сил — це має забезпечити йому максимальну швидкість шосе до 80 кілометрів на годину.

[ + – ] Компонування танка

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що російська армія отримає "Армати" до кінця 2021 року. Також ЗС РФ отримають ударні БПЛА та серійні танки Т-90М "Прорив".

Раніше повідомлялося, що до армії РФ надійде 5-тонний ударний безпілотник "Альтіус", ставши першим важким БПЛА у військах.