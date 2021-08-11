Російська армія отримає майже сотню нових танків до кінця року

Зокрема, йдеться про новітні танки післявоєнного покоління Т-14 "Армата" і серійні танки Т-90М "Прорив". Також Збройні сили РФ отримають ударні безпілотники.

Армія Російської Федерації до кінця поточного року отримає 20 танків нового післявоєнного покоління Т-14 "Армата". Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на слова заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучко.

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"Цього року надійдуть у війська 20 новітніх танків Т-14 "Армата", — сказав військовий чиновник, додавши, що російська армія цього року отримає "65 серійних танків Т-90М "Прорив".

Також, за словами заступника міністра, російської армії будуть передані 18 розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів середнього і важкого класів і достроково поставлений бригадний комплект оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Т-14 — єдиний у світі танк третього післявоєнного покоління. "Армата" призначений для ведення бою у безпосередньому зіткненні з противником, підтримки настання мотострілецьких підрозділів і знищення живої сили противника, розташованої в укриттях і на відкритій місцевості.

За даними російського агентства "РИА Новости", Уральське конструкторське бюро транспортного машинобудування приступило до створення "Армата" на початку 2010-х років. Перший дослідний зразок побудували у 2013-му, а широкій публіці нову техніку представили у 2015 році на параді Перемоги.

Т-14 має нове компонування: вежа з комплексом озброєння — ненаселена, три члени екіпажу знаходяться в ізольованій броньованої капсулі, розташованій у передній частині корпусу. У танка є комбіноване багатошарове бронювання, новий динамічний захист "Малахіт", а також комплекс активного захисту "Афган". Потужність двигуна може досягати 1500 кінських сил — це має забезпечити йому максимальну швидкість по шосе до 80 кілометрів на годину.

Основне озброєння машини — 125-міліметрова гладкоствольна гармата 2А82-1М, здатна застосовувати протитанкові керовані снаряди. Новий танк має найсучасніше бортове обладнання, зокрема бойову інформаційно-керуючу систему, радіолокаційні станції, різні приціли. Він також оснащений апаратурою єдиної системи управління тактичної ланки.

Нагадаємо, нещодавно французький виробник військової техніки Nexter показав ролик, в якому його техніка, зокрема самохідна артилерійська установка (САУ) Caesar, "знищує" російський танк Т-72Б3.

Раніше цього місяця міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу перевірив хід робіт з виготовлення нового бойового безпілотного апарату С-70 "Мисливець", який, за словами керівництва "Ростеху", буде перевершувати закордонні аналоги "за низкою характеристик".