Российская армия получит почти сотню новых танков до конца года

В частности, речь идет о новейших танках послевоенного поколения Т-14 "Армата" и серийных танках Т-90М "Прорыв". Также Вооруженные силы РФ получат ударные беспилотники.

Армия Российской Федерации до конца текущего года получит 20 танков нового послевоенного поколения Т-14 "Армата". Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

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"В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата", — сказал военный чиновник, добавив, что российская армия в этом году получит "65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Также, по словам замминистра, российской армии будут переданы 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов и досрочно поставлен бригадный комплект оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

По данным российского агентства "РИА Новости", Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения приступило к созданию "Арматы" в начале 2010-х годов. Первый опытный образец построили в 2013-м, а широкой публике новую технику представили в 2015 году на параде Победы.

Т-14 имеет новую компоновку: башня с комплексом вооружения — необитаема, три члена экипажа находятся в изолированной бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса. У танка есть комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита "Малахит", а также комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя может достигать 1500 лошадиных сил — это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, в том числе боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы. Он также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.

Напомним, недавно французский производитель военной техники Nexter показал ролик, в котором его техника, в частности самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar, "уничтожает" российский танк Т-72Б3.

Ранее в этом месяце министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход работ по изготовлению нового боевого беспилотного аппарата С-70 "Охотник", который, по словам руководства "Ростеха", будет превосходить зарубежные аналоги "по ряду характеристик".