Французский оборонный гигант показал, как САУ Caesar "уничтожает" российские танки (видео)

В ролике показано, как французская военная техника атакует танки Т-72Б3, которые используются в Вооруженных силах Российской Федерации.

Французский производитель военной техники Nexter показал ролик, в котором изложено его видение артиллерии будущего. На кадрах можно заметить разные образцы техники от этой компании, в том числе и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Примечательно, что на видео в качестве техники противника показан российский танк Т-72Б3, который есть на вооружении в армии РФ. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Nexter.

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"Цель усиленной артиллерии? Положиться на роботов, чтобы приумножить возможности артиллерийского наблюдения, облегчить нагрузку на расчеты и защитить их", — говорится в подписи к видео.

В ролике изображены "зеленые", в распоряжении которых находятся метеостанция, две батареи САУ Caesar, взвод 105-мм гаубиц, командный пункт, две бронемашины Titus и два беспилотника, наблюдающие за позицией противника. Тем временем на стороне противника батарея танков, артиллерии и пехота.

[ + – ] Ситуация на смоделированном компанией поле боя

Также на видео показали роль небольших роботов, которые могут выполнять функции разведчиков, подкрадываясь к позициям противника и предоставляя информацию о его координатах в штаб.

[ + – ] Робот-разведчик собирает информацию о местоположении противника

Согласно сценарию видео, один из автомобилей Titus выясняет местоположение техники противника при помощи специального оборудования и подает запрос на открытие огня в командный пункт. Уже из него соответствующая информация поступает в гаубицы, которые открывают огонь по врагу и, после уничтожения техники, меняют позицию.

Примечательно, что среди целей на смоделированном поле боя можно заметить российские танки Т-72Б3 — эта техника продемонстрирована в качестве цели для САУ Caesar. В ролике показано, как французская техника уничтожает два таких танка. Т-72Б3 используются в сухопутных, воздушно-десантных и береговых войсках ВМФ Российской Федерации в количестве более 1700 единиц.

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