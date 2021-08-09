Россия развернула масштабные учения в оккупированном Крыму с привлечением всех родов войск

Учения пройдут на территории 20 полигонов при участии всех родов российских войск. В Минобороны РФ утверждают, что тренировки продлятся до 15 сентября.

В понедельник, 9 августа, Вооруженные силы Российской Федерации начинают масштабные учения в южной части России, Абхазии, Южной Осетии и на территории оккупированного Крыма. Тренировки, которые продлятся до 15 сентября, пройдут при участии всех родов войск Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

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Всего учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии и на российских базах в Армении.

В тренировках будут задействованы мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения ЮВО, силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, в том числе корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Помимо этого к учениям привлечены подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки и другие. Для участия в боевой подготовке ЮВО будет ежедневно выделять более 80 самолетов и вертолетов.

В рамках учений российские военные планируют отработать полный перечень действий в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и в ночное время.

Напомним, ранее в этом году на территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе украинские военные провели учения с применением вертолетов. В частности, военнослужащие отрабатывали эвакуацию раненых и беспарашютное десантирование.

Также мы писали об учениях разведчиков на Змеином острове. Специалисты установили на территории острова оборудование, позволяющее обеспечивать слежение за объектами противника. Бойцы тренировались противодействовать армии Российской Федерации, на фоне скопления войск государства-агрессора в Черноморском регионе.