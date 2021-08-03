Эвакуация раненых и беспарашютное десантирование: бойцы ССО провели учения на Донбассе (видео)

На учениях использовались боевые патроны, средства минирования и подрыва для максимально приближенным к боевым условиям.

Спецназ Сил специальных операций провели учения в районе Операции объединенных сил, во время которых отрабатывались различные элементы с применением вертолетов. Об этом сообщает АрміяInform.

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Группу бойцов разделили на две подгруппы, одна из них выполняет миссию на земле, а вторая — на вертолете. По сценарию у первой подгруппы есть раненый, вторая приходит им на помощь совершая беспарашютное десантирование.

Военные первой группы помогают уничтожить силы условного врага. После этого всех, включая раненого военного,Ю эвакуируют вертолетом. На борту раненому оказывают медицинскую помощь.

Фото: АрміяInform

Подчеркивается, что учения проходят в максимально приближенных к реальности условиях.

Фото: АрміяInform

"Во время обучения мы используем только боевые боеприпасы, средства минирования и подрыва. Такие занятия проводим еженедельно, иногда — чаще. Отрабатываем все элементы, которые могут использовать подразделения Сил специального назначения во время выполнения боевых задач", — рассказывает один из военных по имени Владислав.

Фото: АрміяInform

По словам спецназовца, у них максимальный уровень подготовки, которого удалось достичь благодаря постоянным тренировкам.

Напомним, бойцы ССО провели учения по переходу линии фронта на Донбассе. В ходе маневров отрабатывалось отражение нападение условного врага, а также действия в засаде.

Также воины 8 полка спецназначения ССО покорили 6 самых высоких точек Карпат в честь погибших побратимов.