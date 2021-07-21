"Попали в засаду на Донбассе": ССО провели учения по переходу за линию фронта (фото)
Бойцы форсировали реку для захода в оккупированную территорию, но на одном из этапов они попали в засаду условного врага и были вынуждены отступить.
Разведчики Сил специальных операций провели учения, в которых по легенде должны были перейти линию столкновения в зоне проведения ООС в районе одной из рек. Об этом сообщает АрміяInform.
Согласно полученному заданию, разведывательный дозор должен был перейти линию разграничения. После перехода реки, бойцам нужно было зачистить место своей высадки от условного врага и подготовиться к прибытию основных сил подразделения.
Начало учений стартовало ранним утром. Группа выдвинулась в выделенный квадрат, в котором заранее была скрыта надувная лодка. Рядом с ней врагов не оказалось, поэтому они перешли водоем и приступили к следующему этапу задания.
На другом берегу реки дозор занял круговую оборону и доложили остальной части группы о готовности их принятия. После прихода основной части группы, разведдозор выдвинулся дальше, где внезапно попал в засаду.
Бойцам пришлось вступить в бой, а затем отступить под прикрытием основной группы спецназовцев.
Сообщается, что таким образом бойцы, которые привлечены к выполнению заданий в зоне ООС отрабатывает элементы специальной тактики ведения боевых действий. Были усовершенствованы навыки по выполнению тактики, ведения боя, а также отработка действий при реальных засадах.
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