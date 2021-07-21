"Попали в засаду на Донбассе": ССО провели учения по переходу за линию фронта (фото)

Бойцы форсировали реку для захода в оккупированную территорию, но на одном из этапов они попали в засаду условного врага и были вынуждены отступить.

Разведчики Сил специальных операций провели учения, в которых по легенде должны были перейти линию столкновения в зоне проведения ООС в районе одной из рек. Об этом сообщает АрміяInform.

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Согласно полученному заданию, разведывательный дозор должен был перейти линию разграничения. После перехода реки, бойцам нужно было зачистить место своей высадки от условного врага и подготовиться к прибытию основных сил подразделения.

Начало учений стартовало ранним утром. Группа выдвинулась в выделенный квадрат, в котором заранее была скрыта надувная лодка. Рядом с ней врагов не оказалось, поэтому они перешли водоем и приступили к следующему этапу задания.

Фото: АрміяInform

На другом берегу реки дозор занял круговую оборону и доложили остальной части группы о готовности их принятия. После прихода основной части группы, разведдозор выдвинулся дальше, где внезапно попал в засаду.

Фото: АрміяInform

Бойцам пришлось вступить в бой, а затем отступить под прикрытием основной группы спецназовцев.

Фото: АрміяInform

Сообщается, что таким образом бойцы, которые привлечены к выполнению заданий в зоне ООС отрабатывает элементы специальной тактики ведения боевых действий. Были усовершенствованы навыки по выполнению тактики, ведения боя, а также отработка действий при реальных засадах.

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