Убийство боевика "Гиви" согласовал лично Порошенко, - нардеп от "Евросолидарности" (фото)

Виктория Сюмар заявила, что за ликвидацией одного из главарей "ДНР" стоят Силы специальных операций ВСУ.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко лично согласовал операцию по ликвидации одного из лидеров боевиков т.н. "ДНР" Михаила Толстых (также известного под позывным "Гиви"). Об этом парламентарий написала в комментарии к публикации в Facebook политтехнолога Петра Охотина, посвященной "Гиви".

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"Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил Специальных операций (ССО) ВСУ", — написал Охотин в посте.

На это нардеп ответила следующее:

"ССО и высшее командование, которое согласовало эту операцию. То есть Порошенко", — заявила Сюмар.

[ + – ] Сюмар заявила, что убийство боевика "Гиви" санкционировал Петр Порошенко Фото: скриншот

Отметим, боевик Михаил Толстых ("Гиви") стал известен после боев за Донецкий аэропорт и его родной Иловайск. С 2014 он возглавлял батальон т.н. "Народной милиции ДНР" под названием "Сомали". "Гиви" погиб в Донецке в феврале 2017 года.

В марте 2020 года Олег Сугерей, который назвался "агентом СБУ", заявил, что взрывчатку в офис Толстых по поручению СБУ заложила некая "блондинка". Впрочем, в самой СБУ заявили, что Сурегей у них никогда не работал.