Убивство бойовика "Гіві" погодив особисто Порошенко, — нардеп від "Євросолідарності" (фото)

Вікторія Сюмар заявила, що за ліквідацією одного з ватажків "ДНР" стоять Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко особисто погодив операцію з ліквідації одного з лідерів бойовиків т.зв. "ДНР" Михайла Толстих (також відомого під позивним "Гіві"). Про це парламентарій написала в коментарі до публікації у Facebook політтехнолога Петра Охотіна, присвяченій "Гіві".

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"Злі язики кажуть, що до його ліквідації причетне Командування Сил Спеціальних операцій (ССО) ЗСУ", — написав Охотін у пості.

На це нардепка відповіла таке:

"ССО і вище командування, яке погодило цю операцію. Тобто Порошенко", — заявила Сюмар.

[ + – ] Сюмар заявила, що вбивство бойовика "Гіві" санкціонував Петр Порошенко Фото: скриншот

Зазначимо, бойовик Михайло Толстих ("Гіві") став відомий після боїв за Донецький аеропорт і його рідний Іловайськ. З 2014 він очолював батальйон т.зв. "Народної міліції ДНР" під назвою "Сомалі". "Гіві" загинув у Донецьку в лютому 2017 року.

У березні 2020 року Олег Сугерей, який назвався "агентом СБУ", заявив, що вибухівку в офіс Толстих за дорученням СБУ заклала якась "блондинка". Втім, у самій СБУ заявили, що Сугерей у них ніколи не працював.