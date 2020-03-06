СБУ открестилась от "агента", который рассказал о ликвидации "Гиви"
2020-03-06 12:26:55
В вдеомстве говорят, что ничего не знают и никогда не слышали об Олеге Сугерее, который якобы служил у них
В СБУ говорят, что Олег Сурегей, который рассказал о ликвидации главаря донецких боевиков Михаила Толстых ("Гиви"), никогда у них не служил.
Такое сообщение в Facebook опубликовала пресс-служба СБУ.
"Ввиду распространения в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в СБУ", – говорится в сообщении.
Таким образом ведомство отреагировало на интервью якобы "агента СБУ" Сугерея, в котором он рассказал об участии "блондинки" из Службы безопасности в уничтожении "Гиви".
По его словам, именно "блондинка" якобы и заложила взрывчатку в рабочий офис Толстых.
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Как ранее сообщал Фокус:
- 8 февраля боевики террористической организации "ДНР" сообщили об уничтожении главаря батальона боевиков Сомали "Гиви".
- После ликвидации "Гиви" появились сообщения, что по зданию, в котором он находился, выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель", который состоит на вооружении РФ.
- В Кремле сразу же заявили, что не причастны к убийству командира "Сомали" Михаила Толстых.