СБУ открестилась от "агента", который рассказал о ликвидации "Гиви"

В вдеомстве говорят, что ничего не знают и никогда не слышали об Олеге Сугерее, который якобы служил у них

В СБУ говорят, что Олег Сурегей, который рассказал о ликвидации главаря донецких боевиков Михаила Толстых ("Гиви"), никогда у них не служил.

Такое сообщение в Facebook опубликовала пресс-служба СБУ.

"Ввиду распространения в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в СБУ", – говорится в сообщении.

Таким образом ведомство отреагировало на интервью якобы "агента СБУ" Сугерея, в котором он рассказал об участии "блондинки" из Службы безопасности в уничтожении "Гиви".

По его словам, именно "блондинка" якобы и заложила взрывчатку в рабочий офис Толстых.

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Как ранее сообщал Фокус:

8 февраля боевики террористической организации "ДНР" сообщили об уничтожении главаря батальона боевиков Сомали "Гиви".

После ликвидации "Гиви" появились сообщения, что по зданию, в котором он находился, выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель", который состоит на вооружении РФ.