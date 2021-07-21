"Потрапили в засідку на Донбасі": ССО провели навчання з переходу за лінію фронту (фото)

Бійці форсували річку для заходу на окуповану територію, але на одному з етапів вони потрапили в засідку умовного ворога та були змушені відступити.

Розвідники Сил спеціальних операцій провели навчання, у яких за легендою повинні були перейти лінію зіткнення в зоні проведення ООС у районі однієї з річок. Про це повідомляє АрміяInform.

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Відповідно до отриманого завданням, розвідувальний дозор повинен був перейти лінію розмежування. Після переходу річки, бійцям потрібно було зачистити місце своєї висадки від умовного ворога та підготуватися до прибуття основних сил підрозділу.

Початок навчань стартував рано вранці. Група вирушила у виділений квадрат, у якому заздалегідь був прихований надувний човен. Поруч з ним ворогів не виявилося, тому вони перейшли водойму та приступили до наступного етапу завдання.

Фото: АрміяInform

На іншому березі річки дозор зайняв кругову оборону та доповів рештв групи про готовність їх прийняття. Після приходу основної частини групи, розвідувальний дозор висунувся далі, де раптово потрапив у засідку.

Фото: АрміяInform

Бійцям довелося вступити в бій, а потім відступити під прикриттям основної групи спецназівців.

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що таким чином бійці, які залучені до виконання завдань у зоні ООС відпрацьовують елементи спеціальної тактики ведення бойових дій. Були вдосконалені навички з виконання тактики, ведення бою, а також відпрацювання дій при реальних засадах.

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