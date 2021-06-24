Ще на крок ближче: 3 полк ССО пройшов сертифікацію першого рівня НАТО (фото)

За словами бійців, вони не відчувають різниці з країнами-партнерами під час спільної роботи, повністю інтегрувавшись в усі процеси.

Бійці 3 окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшли оцінювання першого рівня НАТО. Про це повідомляється на сторінці Командування ССО у Facebook.

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Військові отримали сертифікат першого рівня NEL-1 (NATO Evaluation). Повідомляється, що це перший етап інтеграції в сили швидкого реагування НАТО. Українських бійців оцінювали представники з Польщі та країн-партнерів, що входять в Сили спецоперацій НАТО.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

"Виходячи з досвіду міжнародних навчань, ми не відчуваємо різниці між своєю роботою і роботою партнерів з Альянсу. Ми повністю інтегрувалися в процес планування і бойового управління, а також застосування наших підрозділів", — зазначає боєць полку.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Незабаром 3-й полк спецпризначення проходитиме фінальні випробування для другого рівня NEL-2, яка дозволить військовим брати участь в операціях НАТО по всьому світу.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Нагадаємо, вперше відбір у Сили спецоперацій пройшла відбір жінка-військовослужбовець. Раніше Сили спецоперацій отримали від США військові джипи і катери.