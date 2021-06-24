Еще на шаг ближе: 3 полк ССО прошел сертификацию первого уровня НАТО (фото)

По словам бойцов, они не чувствуют разницы со странами-партнерами при совместной работе, полностью интегрировавшись во все процессы.

Бойцы 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго прошли оценивание первого уровня НАТО. Об этом сообщается на странице Командования ССО в Facebook.

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Военные получили сертификат первого уровня NEL-1 (NATO Evaluation). Сообщается, что это первый этап интеграции в силы быстрого реагирования НАТО. Украинских бойцов оценивали представители из Польши и стран-партнеров, входящих в Силы спецопераций НАТО.

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

"Исходя из опыта международных учений, мы не чувствуем разницы между своей работой и работой партнеров из Альянса. Мы полностью интегрировались в процесс планирования и боевого управления, а также применения наших подразделений", — отмечает боец полка.

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

В скором времени 3-й полк спецназначения будет проходить финальные испытание для второго уровня NEL-2, которая позволит военным участвовать в операциях НАТО по всему миру.

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

Напомним, впервые отбор в Силы спецопераций прошла отбор женщина-военнослужащая. Ранее Силы спецопераций получили от США военные джипы и катера.