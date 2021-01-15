Украина получила от США военные джипы и катера для помощи ВСУ

Сухопутные войска и Силы спецопераций получат 20 новых автомобилей "Хамви", а Военно-морские силы – 84 лодки.

В Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для Вооруженных сил Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины", — сказано в сообщении.

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Передача техники состоялась в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Украинский милитарный портал сообщает, вместе с новой партией, количество американских автомобилей у ВСУ — больше сотни. Кроме базовых моделей были также переданы бронированные и санитарные модификации.

Напомним, что в Минобороны Украины ожидают поступление трех катеров типа "Island" в первой половине нынешнего года. Для подготовки к эксплуатации в США отправят украинских моряков, которые будут обучаться в Балтиморе.

Ранее Украина заключила контракт с Турцией на постройку катеров класса "Ada". Кроме того, Минобороны США заказали изготовление первых двух катеров Mark Mk VI для Украины. Всего страна получит 16 катеров новейшего катера Mark Mk VI. Шесть из них Соединенные Штаты передадут бесплатно. Остальные 10 ВМС Украины планируют закупить за бюджетные средства, которые обойдутся примерно в 100 млн долларов.