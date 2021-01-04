Украинские военные моряки пройдут подготовку в Штатах для эксплуатации катеров "Island"

Обучение продлится 10 недель в Балтиморе, штат Мэриленд.

Украинские экипажи научатся выводить катера из акваторий, эксплуатировать главные двигатели, проверять работы бортовых систем, средств навигаций, связи и другого катерного оборудования американского производства, сообщает "АрмияИнформ".

Украинские экипажи, перед тем как отправиться в США, прошли углубленные курсы изучения английского языка. Моряки прошли дополнительное обучение штурманского дела, подготовку в вопросах борьбы за выживаемость. Также они оттачивали мастерство на учебных тренажерах, имитирующих части катера "Island".

В этом году в рамках поддержки Украины США передадут 3 катера типа "Island", которые будут способствовать укреплению боевых возможностей военно-морских сил.

Сейчас катера проходят техобслуживание в Соединенных Штатах и довооружение. В Минобороны ожидают поступление кораблей в Украину в первом полугодии нынешнего года.

Катер класса "Island" – это патрульные катера, которые строились с 1985 по 1992 годы в США. Их длина составляет 33,54 метра, ширина – 6,4 метра, а осадка 2 метра. Максимальная скорость, которую могут развивать катера составляет 29,5 узла (56,6 км/ч). Катера данного класса могут автономно находится в море до 5 суток. Экипаж корабля составляет 18 человек.

Напомним, что в ВМС Украины появится полноценный дивизион из пяти катеров типа Island.

Также в 2018 году Украина получила первые два катера класса "Island". Тогда моряки также отправлялись в США, чтобы научиться эксплуатировать катеры.

Ранее озвучивались планы Украины закупить 16 катеров типа Mark VI, 6 из которых Штаты передадут бесплатно.